Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Unwetter sorgt für nasse Füße

Stadt-und Landkreis Heilbronn (ots)

Zu zahlreichen Einsätzen der Polizei und der Feuerwehren kam es vom heutigen Nachmittag bis in den frühen Abend im gesamten Stadt- und Landkreis Heilbronn. Trotz der Vielzahl der Einsätze bis jetzt keine nennenswerten Personenschäden zu beklagen. Besonders betroffen war der Bereich um Untergruppenbach. Hier liefen zahlreiche Keller voll, Straßenabschnitte wurden überspült, bei denen teilweise Fahrzeuge stecken blieben. Auch waren teilweise Streckenabschnitte durch abgebrochene Äste betroffen. Die Ortsdurchfahrt Oberheinriet musste für Reinigungsarbeiten von angeschwemmten Schlamm und Wasser zeitweise voll gesperrt werden. Durch überflutete Fahrbahnen kam es auf der B39 zwischen HN-Kirchhausen und HN-Frankenbach und der Kreisstraße im Bereich der Motocrossstrecke in HN-Frankenbach zu Verkehrsbehinderungen. Die B293 zwischen Leingarten und HN-Böckingen musste zeitweise voll gesperrt werden. Auch die Neue Straße in HN-Böckingen war überflutet, was zahlreiche Verkehrsteilnehmer nicht an der Durchfahrt hinderte, mit der Folge, dass nach Rückgang des Wassers zahlreiche vordere Fahrzeugkennzeichen aufgefunden wurden. Weiterhin kam es zu zahlreichen Einsätzen wegen durch das Wasser ausgehobene Gullydeckel. Auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Untergruppenbach wurde die Fahrbahn durch den Regen unterspült. Zeitweise mussten 2 der 3 Fahrstreifen gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei konnte den Schaden jedoch beheben, so dass die Fahrbahnen um 20.45 Uhr wieder frei gegeben werden konnten. Auch kam es während des Unwetters zu zahlreichen Verkehrsunfällen infolge Aquaplaning auf den Autobahnen rund ums Weinsberger Kreuz. Hierbei wurde lediglich eine Person leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht abgeschätzt werden.

