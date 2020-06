POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.06.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Dörzbach: Jugendliche Randalierer geschnappt

Eine Streife des Polizeireviers Künzelsau holte am Dienstag zwei jugendliche Krawallmacher aus einem Linienbus. Die 14 und 16 Jahre alten Jungen waren am Abend durch Dörzbach gezogen und hatten sich dort mehrfach daneben benommen. Zunächst warfen die beiden Glasflaschen auf die Fahrbahn des Mühlgartenweges. Als Zeugen sie darauf ansprachen, wurden die Jungen ausfällig und begannen zu pöbeln. Danach machten sich die Jugendlichen auf den Weg Richtung Bahnhof, jedoch nicht ohne unterwegs die Absperrung einer Baustelle mit Fußtritten zu malträtieren. Am Bahnhof trafen die beiden auf zwei Männer, von denen sie zunächst Zigaretten verlangten. Als sie keine bekamen, begannen die Jugendlichen die Männer zu beleidigen und zu bedrohen. Außerdem traten und schlugen sie nach den Erwachsenen. Der 14- und der 16-Jährige wurden daraufhin vom Gelände des Bahnhofs verwiesen, kamen jedoch recht schnell wieder zurück. Der Jüngere schlug die Scheibe eines Bahnwaggons ein und verletzte sich dabei an der Hand. Die Schnittwunde hielt ihn jedoch nicht davon ab, mit seinem Kumpanen auf weitere Gegenstände auf dem Bahnhofsgelände einzuschlagen. Bevor die beiden dann von dannen zogen, verrichteten sie noch ihre Notdurft am Bahnhofsgebäude. Sie stiegen in Folge dessen ohne Fahrschein in einen Linienbus in Richtung Krautheim. Dieser wurde schließlich von einer Polizeistreife angehalten und die beiden Jungen für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier Künzelsau gebracht. Beide müssen nun mit diversen Anzeigen rechnen.

Niedernhall: Stadtmauer eingestürzt

Am Dienstagmorgen stürzten Teile der Stadtmauer in Niedernhall ein und begruben ein Fahrzeug unter sich. Die Teile, die sich in der Hinteren Gasse von einer Überdachung der Stadtmauer gelöst hatten, waren auf ein Trike und mehrere Gartenmöbel gefallen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Neuenstein-Neufels: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Bei einem Unfall bei Neuenstein-Neufels wurden am Dienstagmorgen zwei Männer leicht verletzt. Ein 58-Jähriger war gegen 6.40 Uhr in seinem Opel auf der Straße zwischen Weißbach und Waldzimmern unterwegs. An der Kreuzung mit der Landstraße zwischen Niedernhall und Neuenstein-Neufels wollte er geradeaus weiterfahren, übersah dabei aber wohl einen aus Richtung Neufels kommenden Hyundai eines 43-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein Schaden von insgesamt etwa 12.000 Euro entstand. Beide Männer wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

