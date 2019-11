Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Geroldsau - In den Gegenverkehr geraten

Baden-Baden, Geroldsau (ots)

Eine 50 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagnachmittag in der Geroldsauer Straße mit ihrem Fiat in den Gegenverkehr geraten und dort gegen 16:30 Uhr mit dem entgegenkommenden VW eines 37-Jährigen zusammengeprallt. Verletzt wurde hierbei niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden allerdings fest, dass die mutmaßliche Unfallverursacherin mit über 1,2 Promille deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte und möglicherweise durch einen Blick auf ihr Smartphone abgelenkt. Neben der Regulierung des Gesamtschadens in Höhe von circa 10.000 Euro und der sofortigen Einbehaltung ihres Führerscheins erwartet die 50-Jährige ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

