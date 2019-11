Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Hoher Sachschaden

Bühl (ots)

Ein Sachschaden von circa 45.000 Euro und leichte Verletzungen des Unfallfahrers sind das Ergebnis einer Kollision am Montag, gegen 17:20 Uhr, in der Affentaler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 60 Jahre alte Fahrer eines Golf eingeschlafen und auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort rammte er gegen 17:20 Uhr einen geparkten Nissan und schob diesen in den danebenliegenden Bachlauf. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

