POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Kreßberg: Von Fahrbahn abgekommen - leicht verletzt

Der 24 Jahre alte Lenker eines Opel Astra befuhr am Samstag, gegen 15:30 Uhr, die L 1066 von Crailsheim in Richtung Mariäkappel. Am Ende einer Linkskurve kam er infolge Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die an die Fahrbahn angrenzende Grünfläche und kollidiert anschließend mit am Waldrand stehenden Bäumen. In der Folge überschlug sich der Pkw mehrmals und blieb letztendlich auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Trotzdem wurde er zur medizinischen Versorgung und Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

