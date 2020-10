Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Auffahrunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Freitag, 02.10.2020, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Untermühlaustraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer war mit seinem Ford in der Untermühlaustraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er, vermutlich aus Unachtsamkeit, einem verkehrsbedingt wartenden Audi auffuhr. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621-174-4222, zu melden.

