Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, verursachte ein unter Alkoholeinfluss stehender Opel-Fahrer in Leimen einen Verkehrsunfall mit mehreren tausend Euro Schaden. Der 30-jährige befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße und streifte dabei das am Straßenrand geparkte Fahrzeug der Geschädigten. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten der schwankende Gang des Mannes sowie starker Alkoholgeruch in dessen Atem auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell