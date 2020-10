Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Auto gefahren - Unfall verursacht - 25.000 EUR Schaden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr in der Steigestraße. Ein 39-jähriger war mit seinem Mazda auf der Steigestraße in Richtung Quellenweg unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigte. Eine von einem Zeugen dazu gerufene Streife führte bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch, bei dem 2,4 Promille festgestellt wurde. Ein Arzt entnahm auf dem Revier eine Blutprobe, der Führerschein des Verursachers wurde einbehalten. Der Sachschaden beträgt rund 25.000 EUR.

