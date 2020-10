Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: In Straßenbahn beleidigt und verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen wurde eine 21-Jährige von zwei Fahrgästen in der Straßenbahn der Linie 4a (Fahrtrichtung Ludwigshafen) beleidigt und leicht verletzt - das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nach Zeugen.

Die beiden unbekannten Männer im Alter von 17-18 Jahren sollen sich gegen 7.40 Uhr in der Bahn mehrfach und im "Spaß" hin und her gestoßen haben. Dabei wurde eine 21-Jährige mehrfach angerempelt, welche die jungen Männer auf ihr Verhalten ansprach. Die Beiden beleidigten die Frau daraufhin mit Worten aus der Gossensprache. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel, wobei die 21-Jährige leicht am Handgelenk verletzt wurde. An der Haltestelle "Universitätsklinik" verließen alle Beteiligten die Straßenbahn, wobei die beiden Unbekannten die Frau nochmals beleidigten und anschließend davongingen.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Männlich, 17-18 Jahre alt, sprachen beide Mannheimer-Dialekt. Einer der beiden hatte hellbraunes Haar (Undercut), trug eine schwarze Jacke, hellblaue Jeans und führte eine schwarze Tasche mit sich. Der Zweite hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare, trug ein neongelbes "Tommy-Hilfiger" T-Shirt, schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Sneaker, und trug einen blauen Turnbeutel.

Zeugen, insbesondere Fahrgäste, die auf ebenfalls auf die Situation aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler zu wenden.

