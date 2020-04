Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Auf dem Parkplatz an der Parkstraße wurde zwischen Donnerstag (2. April) und Freitag (3. April) an mehreren Pkw der Tankdeckel beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, Kraftstoff abzuzapfen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit diesen Taten stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen. Dieses ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen.

