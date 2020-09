Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht beim Einkaufsmarkt

Glanbrücken (ots)

Rote Lackspuren sind am Mittwochmittag bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an einem abgestellten Fahrzeug zurückgeblieben. Die Halterin des PKW Peugeot war zwischen 13:00 und 13:30 Uhr im Markt. Bei ihrer Rückkehr wurde sie direkt auf den großflächigen Schaden an ihrem Fahrzeug aufmerksam. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher auf, der sich nach dem Crash mit seinem roten Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon 06382 9110. |pilek-AH

