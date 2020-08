Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Auto nach Unfall ausgebrannt

Lichtenau (ots)

Am späten Freitagabend war ein 28-jähriger Mann mit seinem Renault Twingo auf der L75 von Greffern in Richtung Lichtenau unterwegs. Infolge Sekundenschlafes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Twingo fing Feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrer und seine 26-jährige Beifahrerin konnten sich aus dem Auto retten. Während der Mann leicht verletzt wurde, zog sich die Beifahrerin schwere Verletzungen zu und musste ins Klinikum Baden-Baden eingeliefert werden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Auch die Platane wurde in Mitleidenschaft gezogen. /CBR

