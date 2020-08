Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ingewahrsamnahme

Lahr (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 13.10 Uhr eine betrunkene Person auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Götzmann" in Mietersheim gemeldet. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte ein 28 Jahre alter, torkelnder Mann festgestellt werden. Da aufgrund seines Zustandes offensichtlich eine Fremd- und Eigengefährdung bestand, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf dem Polizeirevier leistete er heftigen Widerstand und trat gegen einen Polizeibeamten, weshalb ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Der Beamte wurde glücklicherweise nicht verletzt.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell