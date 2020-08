Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Kollision zwischen Fahrrad und Reh

Bischweier (ots)

Die Kollision mit einem Reh führte am Donnerstagabend zu schweren Verletzungen einer Radfahrerin. Die 60-Jährige befuhr gegen 21:45 Uhr die K3737 in Richtung Muggensturm, als das Reh ihren Weg kreuzte und ihren Angaben zufolge in das Rad sprang. Nach dem dadurch ausgelösten Sturz wurde die Frau mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Rastatt gebracht. Der Schaden am E-Bike wird auf 300 Euro geschätzt. /ma

