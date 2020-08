Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auf frischer Tat ertappt

Bühl (ots)

Eine etwas andere Überraschung erfuhren am Donnerstagnachmittag zwei Männer, die sich mutmaßlich unberechtigt in einer Scheune im Stadtwald in Bühl aufhielten. Die Beiden dürften vermutlich durch das Einschlagen eines Fensters in das Gebäudeinnere gelangt sein. Im Zuge von Durchsuchungsmaßnahmen konnten die mutmaßlichen Einbrecher durch zwei Hunde der Hundeführerstaffel angetroffen und durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch Beamte des Polizeireviers Bühl übernommen. /jh

