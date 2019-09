Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten: Schwelbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es im Technikraum des Hallenbades in Leingarten Donnerstagnachmittag zu einem Schwelbrand. Gegen 15.00 Uhr wurde der Brand im Keller des Bades entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Diese hatte den Brand in einem Schaltschrank schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Die Feuerwehr Leingarten war mit 18 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell