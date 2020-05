Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte an der Duisburger Straße ein. Sie durchwühlten zahlreiche Schubladen nach Beute und stahlen mehrere IPads und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, entgegen.

