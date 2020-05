Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugen nach Unfall gesucht

Moers (ots)

Eine 19-jährige Moerserin befuhr am Freitag gegen 22.05 Uhr mit einem Pkw (Kia Ceed) die Römerstraße in Richtung Gerhardstraße. In Höhe der Hausnummer 434 stieß sie mit dem Pkw (Skoda Roomster) eines 54-jährigen Mannes aus Herne zusammen, der von einem Parkplatz auf die Römerstraße einbog und prallte anschließend gegen einen weiteren, geparkten Pkw.

Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Das Auto der Moerserin sowie das des 54-Jährigen mussten abgeschleppt werden.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710.

