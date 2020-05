Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Exhibitionist

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06.40 Uhr joggte eine 26 Jahre alte Frau am Tendringssee in Möllen. In Höhe eines Zauns, der an eine Kiesgrube grenzt, fiel ihr ein Unbekannter auf, der sich im Gebüsch duckte.

Die junge Frau dachte sich zunächst nichts dabei und setzte ihr Training fort. Als sie ein weiteres Mal an der Stelle vorbei kam, stellte sich der Unbekannte ihr entgegen und zeigte sich in schamverletzender Weise.

Die 26-Jährige lief fort, hierbei folgte ihr der Unbekannte nicht. Auf dem Rückweg sprach sie eine Frau an, die dort mit ihrem Hund spazieren ging und erzählte ihr von dem Vorfall. Die Frau hatte jedoch nichts bemerkt.

Beschreibung des Unbekannten: Ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schlanke Figur, trug einen dunklen Dreitagebart, einen dunkelblauen Kapuzenpullover, braune Schuhe und keine Hose.

Die Polizei in Voerde bittet Zeugen, sich zu melden. Insbesondere auch die Spaziergängerin, die die junge Frau getroffen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Voerde in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 02855 / 9638-0.

