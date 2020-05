Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Unbekannte sprengten Geldautomat - Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am Dienstag, gegen 00:58 Uhr, wurde ein Geldautomat in einem Gebäudekomplex in Friedrichsfeld, Alte Hünxer Straße, gesprengt. Mindestens drei maskierte Täter flüchteten anschließend mit einer dunklen Limousine in Richtung B8. Polizeibeamte stellten kurze Zeit später im Umfeld des Gebäudes ein größeres Splitterfeld und im Objekt einen gesprengten Geldautomaten fest. Der Sachschaden ist zurzeit nicht zu beziffern. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob und was die Täter erbeuteten, ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855/9638-0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1121

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell