Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Taschendiebstahl in Viersener Innenstadt

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 14.00 Uhr wurde eine 64-jährige Viersenerin Opfer eines Taschendiebstahls. Die Frau war zu Fuß auf der Hauptstraße unterwegs, als sie von einer Frau angerempelt wurde. Ohne ein weiteres Wort ging diese dann weiter. Später stellte die 64-Jährige fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen worden war. Die Verdächtige ist etwa 1,50 Meter groß. Sie trug eine braune Jacke, Stiefel und eine gelb-brauch melierte Strickmütze. Hinweise bitte an die Kripo in Dülken über die 02162/377-0 /wg (100)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell