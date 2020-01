Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pkw biegt ab und achtet nicht auf Radfahrer

Kempen (ots)

Sechs-jähriges Kind wird leicht verletzt. Am Dienstag gegen 08.00 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer (deutsch) aus Wuppertal mit seinem Pkw von Oedt in Richtung Kempen. An der Kreuzung Kempener Außenring bog er nach links in Richtung Grefrath ab. Dabei achtete er nicht auf ein sechs-jähriges Kind auf seinem Rad, das hinter der Mutter auf dem markierten Rad-/Fußweg die Kreuzung in gleicher Richtung überquerte. Der Pkw streifte leicht das Hinterrad des Kinderrades, so dass das Kind stürzte. Es wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. /wg (98)

