Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Beim Abbiegen übersehen - Radfahrer wird leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Montag gegen 06.30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Amerner mit seinem Lkw auf der Straße 'Galgheide' und bog an der Einmündung 'Vogelsrather Weg' nach rechts in diesen ab. Dabei achtete er nicht auf einen 57-jährigen Radfahrer aus Waldniel, der den Vogelsrather Weg in Richtung 'Auf dem Mutzer' befuhr. Der Waldnieler bremste und schrie, so dass der Lkw-Fahrer ebenfalls bremste. Dennoch kam zu einer Kollision, in deren Folge der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (95)

