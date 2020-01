Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Zwei Einbrüche am Bruch

Brüggen (ots)

Zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, etwa 09.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'Am Bruch' in Brüggen ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Zur selben Zeit kam es in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem weiteren Einbruch. Hier brachen Unbekannte in einen Bauwagen ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (92)

