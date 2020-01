Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer fährt gegen Pkw - leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Montag gegen 13.00 Uhr fuhr ein 21-jähriger Radfahrer aus Dülken vom Busbahnhof an der Wasserstraße über den Parkplatz Melcherstiege in Richtung Westgraben. Als er vom Gehweg auf die Straße fuhr, achtete er nicht auf einen von links kommenden Pkw. Beide stießen zusammen, der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw, möglicherweise ein grüner Kombi, fuhr in Richtung Venloer Straße weiter, ohne dass sich der Fahrer um den Unfall kümmerte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (96)

