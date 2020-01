Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Kekse nach Knöllchen (Fotoberichterstattung)

Wir erleben viel, selten Positives und fast nie so etwas wie heute: Unser Kollege der Wache Nettetal hat sich sehr gefreut: Er war zur Verkehrsüberwachung am Kreisverkehr auf der Poststraße eingesetzt. Hier richtete sich sein Augenmerk besonders auf Fehler beim Abbiegen, da dies häufig die Ursache für Unfälle mit Radfahrern darstellt. So hielt er denn dann auch ein niederländisches Fahrzeug besetzt mit einem Ehepaar an, das den Kreisverkehr ohne zu blinken verlassen hatte. Der Mann konnte die angebotenen 10 Euro Verwarngeld nicht bezahlen, also musste dies seine angetraute Beifahrerin erledigen, die dies mit den Worten "Das wird ja ein teurer Einkauf" erledigte. Unser Kollege wunderte sich bereits, dass das Ehepaar sich, bevor es davon fuhr, freundlich für diese kostenpflichtige Verwarnung bedankte und überlegte, ob dies eventuell an der Höhe des Verwarngelds liegen könnte, denn im Nachbarland ist man für denselben Verstoß mit etwa 100 Euro dabei. Ganz verdutzt war er dann aber, als die beiden Niederländer nach einigen Minuten zurückkehrten und unserem durchnässten Kollegen einen Kaffee und Gebäck reichten. (siehe Foto) Sie erklärten, dass sie die Arbeit der Polizei begrüßen und für sinnvoll halten, auch wenn sie heute bei uns hätten bezahlen müssen. Wir sagen Danke!/ah (97)

