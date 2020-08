Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim - Illingen - Mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Elchesheim - Illingen (ots)

Der Zusammenstoß zweier Radfahrer führte am Mittwochnachmittag zu schweren Verletzungen eines 85-Jährigen. Der Radfahrer war kurz vor 17 Uhr auf der Pfarrstraße in Richtung Steinstraße unterwegs, als ihn eine 17-jährige Velo-Fahrerin überholen wollte. Offenbar aufgrund des mangelnden Abstandes zwischen Beiden kam es zu einer Berührung und in der Folge zum Sturz des Seniors. Der Mittachtziger musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die Jugendliche blieb unverletzt. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell