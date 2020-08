Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Streifenwagen während Einsatz beschädigt, Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

Während Beamte des Polizeireviers Rastatt sich am Donnerstagabend einer Streitigkeit zwischen einem Paar widmeten, beschädigten Unbekannte den in der Bahnhofstraße abgestellten Streifenwagen. Die Ordnungshüter wurden gegen 22 Uhr zu einer Wohnung gerufen, da ein Paar offenbar derart in Streit geraten war, dass sie die Polizei hinzuzogen. Zu strafbaren Handlungen während des Streits kam es aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht. Aufgrund gesundheitlicher Probleme der Frau während des Polizeieinsatzes, wurde die Besatzung eines Rettungswagens hinzugezogen. Ein Aufenthalt in einem Krankenhaus war nicht von Nöten. Da ein Haftbefehl gegen den Mittdreißiger vorlag, begleiteten in die Beamten des Polizeireviers Rastatt anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Während des Einsatzes wurde der in der Bahnhofstraße abgestellte Streifenwagen mit blauer Farbe besprüht. Zeugenhinweise hierzu werden unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegengenommen. /ma

