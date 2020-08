Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Aufgefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Ein Unfall hat am Donnerstag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 19.15 Uhr, zu einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro geführt. Als eine 30-jährige Seat-Fahrerin zu ihrem ordnungsgemäß auf einem Parkplatz unterhalb des alten Sportplatzes in der Renchallee abgestellten Fahrzeugs kam, musste sie feststellen, dass es beschädigt wurde. Vermutlich stieß beim Ein- und Ausparken ein hell lackierter Pkw gegen ihr Auto. Der noch unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Oberkirch unter der Telefonnummer 07802 7026-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

