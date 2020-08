Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Alkoholisierter Fahrgast leistet Widerstand

Baden-Baden (ots)

Ohne ersichtlichen Grund hat ein 35-Jähriger am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in einem Bus randaliert. Noch vor dem Eintreffen einer Streife konnte der alkoholisierte Mann die Flucht ergreifen. Vor einem Lebensmittelgeschäft griffen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden den torkelnden Mann wieder auf. Auf der Dienststelle wurde der offensichtlich Betrunkene mehrfach aggressiv und ausfallend gegenüber den Polizisten, sodass er in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht werden musste. Nachdem er in der Zelle kollabierte, versorgte ihn erst ein Notarzt vor Ort, bevor er später zur weiteren medizinischen Versorgung in die Klinik gebracht wurde. Bei einem Alkoholtest stellte der Arzt einen Wert von rund 2 Promille fest. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. /jh

