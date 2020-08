Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Zeugenaufruf

Hügelsheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben infolge eines Vorfalls am Mittwochabend die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ein 59-Jähriger hielt sich nach derzeitigem Sachstand gegen 22.30 Uhr in der Hauptstraße auf, als er nach eigenen Angaben von zwei bislang Unbekannten niedergeschlagen wurde. Am selben Abend soll der leicht Alkoholisierte bereits eine Wohnungseingangstür seiner Nachbarn beschädigt haben. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest stellte die Streifenbesatzung einen Wert von rund einem Promille fest. Der leicht verletzte Herr wurde anschließend in ein Klinikum gebracht. Die genauen Hintergründe des Tathergangs sind bislang unklar und Teil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden. /jh

