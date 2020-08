Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Fahrradfahrer schwer verletzt

Haslach (ots)

Ein 68 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag kurz nach 18 Uhr schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen radelte der Mann auf der Steinacher Straße in Fahrtrichtung B33, als er auf Höhe einer Tankstelle mit dem vorderen Reifen seines Velos alleinbeteiligt am rechten Bordstein hängen blieb. In der Folge stürzte der Zweiradlenker und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

/ph

