Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Die Feierlichkeiten einer Personengruppe in der Lichtentaler Allee endet am Mittwochabend mit einer Körperverletzung. Ein 52-Jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ermahnte die Jugendlichen im Rahmen seiner Routine-Tour gegen 21.45 Uhr zur Ruhe. In Folge dessen kam es durch vier der Unbekannten zu Pöbeleinen und Gerangel, wodurch der Mann zu Fall kam. Nach Alarmierung der Polizei ergriffen die Unruhestifter sowie die restlichen Feiernden die Flucht in Richtung Bertholdsplatz. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

