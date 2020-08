Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Wohnwagen entwendet

Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Mehrere Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Zeitraum zwischen 23:50 Uhr und 00:20 Uhr unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände im Nordring, indem sie einen Metallzaun durchtrennten. Anschließend koppelten die dreisten Diebe einen weißen Wohnwagen der Marke Tabbert im Wert von ca. 20.000 Euro vermutlich an einen älteren, dunklen Pkw, bevor sie mit diesem auf der L 75 in nördliche Richtung flüchteten. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Iffezheim unter der Telefonnummer 07229 2273 in Verbindung zu setzen.

