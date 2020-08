Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, Unzhurst - Riskante Fahrweise - Zeugenaufruf

Ottersweier, Unzhurst (ots)

Eine 70-Jährige kam am Mittwochvormittag nach einer Begegnung mit einem mutmaßlichen Falschfahrer mit dem Schrecken davon. Die Ford-Fahrerin steuerte gegen 11.20 Uhr auf der Zeller Straße in Richtung Moos. Auf Höhe der Abzweigung Richtung Balzhofen musste sie aufgrund eines von Balzhofen kommenden Audi-Lenkers, der ihren Angaben zufolge auf dem falschen Fahrstreifen lenkte, stark nach links ausweichen. Der dunkle Audi raste offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit knapp an dem Ford vorbei. Der mutmaßliche Falschfahrer verschwand in Richtung Ortsmitte. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lichtenau unter der Telefonnummer: 07227 2221 in Verbindung zu setzen. /jh

