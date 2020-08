Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Gewässer verunreinigt, Hinweis der Polizei

Kehl, Auenheim (ots)

Eine Gewässerverunreinigung führte am Montagnachmittag zu einer starken Schlierenbildung auf dem "Alten Prestelsee". Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 14.45 Uhr eine unbekannte Substanz am Auslauf der Oberflächenentwässerung in Nähe der Straße "An den Sportanlagen". Ursprung des verunreinigten Gewässers war vermutlich Abwasser eines Wohnmobils vom nahe gelegenen Stellplatz. Ein 37-Jähriger leitete seinen Abfluss mutmaßlich aus dem Wohnmobil in den Senkschacht, von dort aus gelangte das Schmutzwasser über den Oberflächenentwässerungskanal in den See. Die Gesundheit der Fische wurde nach derzeitigem Sachstand durch das verschmutzte Wasser nicht beeinträchtigt. Die Beamten des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt raten der Bevölkerung Schmutzwasser, Öl- und Farbreste und sonstige Chemikalien nicht über die Oberflächenentwässerungen zu entsorgen. /jh

