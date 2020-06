Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizeihubschrauber entdeckt Jugendliche im Gleis

Querfurt (ots)

Am 6. Juni 2020 stellte die Besatzung eines Bundespolizeihubschraubers während eines Fluges zur Überwachung der Bahnanlagen gegen 21.45 Uhr mehrere Personen auf dem Bahnhof Querfurt fest. Diese sprangen immer wieder ins Gleis, überquerten die Gleisanlage und schmissen Steine. Dies wurde mittels Videoaufzeichnung dokumentiert. Die Piloten informierten die Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Magdeburg. Daraufhin begaben sich auf dem schnellsten Weg eine Streife der Bundespolizei sowie zwei weitere Funkstreifenwagen des Landespolizeireviers Saalekreis zur Unterstützung zum Ereignisort. Die Polizisten stellten zwei 14-jährige sowie drei 17-jährige Jungen fest und belehrten sie über ihr lebensgefährliches Gebaren. Alle fünf Deutschen erhalten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des unerlaubten Aufenthaltes in den Gleisen. Dies kann mit einem Verwarngeld in Höhe von 25 Euro geahndet werden. Zudem wurden die jeweiligen Erziehungsberechtigten über das Freizeitverhalten ihrer Söhne in Kenntnis gesetzt.

