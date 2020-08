Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau-Linx - Kollision zwischen Motorrad und PKW

Offenburg (ots)

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die L75 im Bereich Rheinau-Linx in südliche Richtung. In Höhe einer Einmündung kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 36-jähriger Lenker eines VW Passat. Der Fahrer des Motorrades wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. Der PKW-Fahrer wurde durch die Kollision nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Die L75 musste zum Zwecke der Rettung der Personen, der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr Rheinau im Einsatz. /balg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell