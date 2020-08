Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Von Fahrzeug erfasst - Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Nachtragsmeldung

Kappelrodeck (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Hauptstraße ist die 83 Jahre alte Fußgängerin noch am selben Tag ihren schweren Verletzungen erlegen. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Verkehrsdienstes Baden-Baden geführt. /ma

Ursprungsmeldung - 26.08.2020 14:14

Kappelrodeck Ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße endete für eine 83 Jahre alte Frau am Mittwochmorgen mit lebensgefährlichen Verletzungen. Die Fahrerin eines Ford war ersten Erkenntnissen zufolge kurz vor 10 Uhr von Achern kommend auf der Hauptstraße unterwegs. Als die Pkw-Lenkerin nach links abbiegen wollte, übersah sie wohl die Seniorin, wodurch diese von dem Auto erfasst wurde. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde die Fußgängerin zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht.

/ma

