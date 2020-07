Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schmuckdiebstahl

Uslar (ots)

USLAR-ALLERSHAUSEN (js) Am Mittwoch, dem 08.07.20, gegen 12.05 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte männliche Person unter dem Vorwand, nicht mehr benötigte Gegenstände kaufen zu wollen, Zugang zu einer Wohnung eines älteren Ehepaares in einem Wohnhaus in Allershausen, Am Kirchberg. Die männliche Person nutzte eine sich ihm bietende günstige Gelegenheit und entwendete aus der Wohnung drei dort in einem Schmuckkästchen aufbewahrte Goldketten im Wert von ca. 200 EUR. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 - 180 cm groß, dunkel gekleidet und korpulent. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

