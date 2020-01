Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Fahrzeugteile gestohlen; Gärtringen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Fahrzeugteile gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch machten sich noch unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Bruckenbachstraße in Eltingen zu schaffen. Auf dem Gelände befindet sich ein umzäunter Lagerplatz. Die Unbekannten manipulierten den Zaun, so dass es ihnen gelang die gesamte Zugangstür auszuhängen. Anschließend entwendeten die Diebe schadhafte Fahrzeugteile, die dort gelagerte werden, und machten sich mit diesen davon. Der Wert der Beute wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Gärtringen: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum Mittwoch brach ein noch unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Gärtringen ein. Der Einbrecher gelangte mittels einer Aufstiegshilfe, vermutlich mit einer Leiter, an ein in gut zwei Metern Höhe gelegenes Fenster. Dieses hebelte er auf und stieg in das Lokal ein. Im Innern machte er sich an den aufgestellten Geldspielautomaten zu schaffen und öffnete diese gewaltsam. Das enthaltene Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendete der Unbekannte und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, in Verbindung zu setzen.

