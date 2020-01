Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: PKw beschädigt; Steinenbronn: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: PKW beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Sonntag 16.00 Uhr und Dienstag 07.10 Uhr einen Ford in der Bunsenstraße in Böblingen. Der Unbekannte trat hierbei den Außenspiegel auf der Beifahrerseite ab und dellte die Beifahrertür ein, wodurch ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen. Tel.: 07031/13-2500, entgegen.

Steinenbronn: Unfallflucht

Ein bisher noch Unbekannter touchierte am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Tübinger Straße in Steinenbronn einen abgestellten Seat und machte sich anschließend mit seinem Fahrzeug davon. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel.: 07031/13-2500.

