Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B 64 / K 644, Samstag, 11.02.20, 14.00 Uhr

ORXHAUSEN (schw) - Am Samstag, 14.00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Heckenbecker mit seinem Pkw VW Passat die K 644 von Heckenbeck kommend in Richtung B 64. An der Einmündung zur B64 wollte der 46-jährige mit seinem Pkw auf diese in Richtung Orxhausen einbiegen und übersah dabei den aus Rtg. Orxhausen herannahenden 32-jähriger Motorradfahrer, der aus Nordrhein-Westfahlen stammt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und dem Pkw, wobei sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der Führer des Pkw blieb unverletzt. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rtw in das Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Insgesamt entstand an den Kraftfahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 11.000,- EUR.

