POL-OF: Mann deckte Dach ab; Fast 20 Prozent waren zu schnell; Mehrere Verstöße bei Kontrolle durch Zivilstreife - Autobahn 3/Hanau und mehr

1. Mann deckte Dach ab - Neu-Isenburg

(aa) Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Polizeieinsatz in der Hermannstraße/Carl-Ulrich-Straße: Auf dem Dach eines dortigen Hotels stand ein Mann und warf Ziegel nach unten. Dabei deckte er nahezu eine Dachseite sowie etliche Ziegel von einem Anbau ab. Es wurden neben einem Polizeiwagen weitere geparkte Fahrzeuge, Hauswände und Wintergärten angrenzender Häuser sowie Fenster des mehrgeschossigen Hotels beschädigt. Nach erster Schätzung liegt ein Schaden von 70.000 Euro vor. Zuvor hielt sich der Verdächtige wohl mit weiteren Personen in einem Hotelzimmer auf. Angeforderte Spezialeinsatzkräfte nahmen schließlich den 24-Jährigen vorläufig fest. Bei der Festnahme gegen 7.45 Uhr wurde der Hanauer nicht verletzt. Der Verdächtige stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss und musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Polizeibeamte stellten bei ihm Betäubungsmittel sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Es wurden Strafverfahren wegen Verdachts der versuchten Körperverletzung, des Drogenbesitzes, der Sachbeschädigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Bereich rund um das Hotel war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr dauerten bis etwa 9.50 Uhr. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

2. Handwerkerfahrzeuge leergeräumt - Rödermark/Ober-Roden

(aa) Autoaufbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag in der Pilsener Straße zwei Handwerkerfahrzeuge, darunter ein weißer Ford, leergeräumt. Zwischen 19.15 und 4.50 Uhr zertrümmerten die Diebe jeweils eine Scheibe. Sie stahlen unter anderem Bohrmaschinen Winkelschleifer, Bohrhammer im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Fast 20 Prozent waren zu schnell - Egelsbach/Autobahn 661

(mm) 2.734 Fahrzeuge sind am Donnerstag, zwischen 16 und 21 Uhr, bei einer Geschwindigkeitsmessung am Ausbauende der Bundesautobahn 661 bei Egelsbach registriert worden. Polizeihauptkommissar Carsten Sommer berichtete, dass 515 Fahrzeugführer bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer zu schnell unterwegs waren. Dies entspricht einer Quote von fast 20 Prozent, was für den Autobahnbereich sehr hoch ist. Im Ergebnis waren es dann 116 Fahrverbote, 203 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 196 Verwarnungen. Die Beamten der Direktion Verkehrs- und Sonderdienste der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen wurden an diesem Tag von zehn Bereitschaftspolizisten aus Mühlheim unterstützt. Angehalten wurden 62 Fahrzeuge, 87 Personen wurden kontrolliert. "Spitzenreiter" unter den Rasern war ein Autofahrer, der mit 67 Stundenkilometern zu schnell gefahren war. Ihn erwartet nun ein zwei monatiges Fahrverbot, zwei Punkte und ein Bußgeld von 440 Euro. Eine Person musste zur Blutentnahme mitgenommen werden, weil ein Drogenvortest positiv verlief.

Main-Kinzig-Kreis

1. Die Rufnummer der Polizeistation Hanau I ändert sich - Hanau (as) Aufgrund der Umstellung auf ein moderneres Telefonsystem ändert sich ab Samstag die telefonische Erreichbarkeit der Polizeistation Hanau I.

Ab Samstag ist die Wache am Freiheitsplatz 4 unter der neuen Rufnummer 06181 100-120 zu erreichen. Die Notrufnummer 110 ist hiervon natürlich nicht betroffen.

2. Zaun beschädigt und abgehauen - Hanau

(mm) Einen Gartenzaun hat ein Unbekannter am Donnerstag, zwischen 8 und 16.20 Uhr, in der Straße "Am Hagen", Höhe der Hausnummer 40, in Hanau-Mittelbuchen beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 250 Euro zu kümmern, hat sich der verursachende Fahrer aus dem Staub gemacht. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei am Freiheitsplatz melden. Es wird daraufhin gewiesen, dass die Wache der Polizeistation Hanau I ab Samstag künftig unter der Telefonnummer 06181 100-120 zu erreichen ist. Der Notruf 110 bleibt selbstverständlich unverändert.

3. Mehrere Verstöße bei Kontrolle durch Zivilstreife - Autobahn 3/Hanau

(fg) Gleich mehrere Verstöße stellte eine zivile Streifenbesatzung der Operativen Einsatzeinheit Autobahn am Montagnachmittag auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg fest. Gegen 15.45 Uhr fiel den Beamten in Höhe der Anschlussstelle Hanau ein 1er BMW mit GN-Kennzeichen auf, der anschließend auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 43a einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Wagen befanden sich neben dem 28 Jahre alten Fahrer zwei 22-jährige Mitfahrer. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese so nicht ausgegeben waren. Zudem stellten die Polizisten nach einer näheren Begutachtung fest, dass sich auf den Front- und Heckkennzeichen kopierte Zulassungsplaketten sowie kopierte TÜV-Plaketten befanden. Da der Verdacht der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs und der fehlenden Pflichtversicherung im Raum steht, wurden die Kennzeichen sichergestellt und zur weiteren Überprüfung an das Hessische Landeskriminalamt geschickt. Nach der Durchführung freiwilliger neurologischer Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 28-jährigen BMW-Fahrers zeigte ein Urintest ein positives Ergebnis. Daher musste der Fahrzeuglenker mit zur Dienststelle und eine Blutprobe abgeben. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten zudem mehrere Gramm an Marihuana. Im Nachgang der Kontrolle stellte die Streifenbesatzung zudem fest, dass bei dem 28-Jährigen eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt. Der sichergestellte Führerschein ist nun auf dem Weg zur Führerscheinstelle. Wem der Wagen gehörte, konnte vor Ort nicht eindeutig verifiziert werden, weshalb die zuständige Staatsanwaltschaft zunächst eine Sicherstellung des 1er BMW anordnete. Die Ermittlungen bezüglich der Eigentumsverhältnisse dauern an.

4. Bahnschweller in Brand gesetzt - Bad Soden-Salmünster

(mm) Die Kriminalpolizei in Gelnhausen ermittelt, nach dem am Freitag, kurz nach 1 Uhr, von Unbekannten ein Stapel Bahnschweller zwischen einer Lagerhalle und den Bahngleisen an der Fuldaer Straße in Brand gesetzt wurden. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte noch rechtzeitig verhindert werden. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

