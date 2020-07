Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Verkehrsrowdy erwischt

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Kurz nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochmorgen in der Stuttgarter Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 49-Jährige war gegen 6.50 Uhr mit ihrem VW Golf stadteinwärts unterwegs, als sie auf Höhe eines Hotels kurz nicht aufpasste und im stockenden Verkehr auf den vor ihr fahrenden VW Tiguan eines 45-Jährigen auffuhr. Der Mann, der durch den Aufprall ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da der Golf nicht mehr fahrbereit war, musste er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. (sm)

Kirchheim/ Teck (ES): Arbeiter schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Mit schweren Verletzungen, die er sich auf einer Baustelle am Marktplatz zugezogen hatte, ist ein Arbeiter am Mittwochmorgen nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der 42-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit Innenarbeiten beschäftigt. Hierbei stand er offenbar auf einem Brett, dass er zuvor provisorisch über Metallplanken gelegt hatte. Nach ersten Erkenntnissen brach das Brett anschließend durch und der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Nachdem er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurde er von dort mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. (rn)

Tübingen (TÜ): Auf Pkw aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochmorgen auf dem Nordring zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 36-Jähriger war kurz vor acht Uhr mit seinem LKW auf dem Nordring unterwegs und erkannte eine an der Einmündung Horemer stehende, 25-jährige Hyundai-Fahrerin zu spät. Sein LKW krachte in das Heck des Hyundai, dessen Lenkerin bis zum Stillstand abgebremst und aufgrund der Sonneneinstrahlung angenommen hatte, eine dortige Fußgängerampel würde Rotlicht zeigen. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nicht ausreichender Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Stuttgarter Straße ereignet hat. Eine 49-Jährige war kurz vor sieben Uhr mit ihrem VW Golf auf der linken Spur der Stuttgarter Straße aus Richtung B 27 herkommend unterwegs. Auf Höhe der dortigen Hotelzufahrt erkannte sie zu spät, dass ein vorausfahrender 45-Jähriger mit seinem VW Tiguan aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen musste und krachte ihm ins Heck. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Tiguan nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Golf war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Durch den Unfall und die nachfolgende Unfallaufnahme sowie den Bergungsmaßnahmen kam es zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. (cw)

Balingen (ZAK): Verkehrsrowdy erwischt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen 37-jährigen BMW-Fahrer, der am Mittwochvormittag auf der L 440 durch seine äußerst riskante Fahrweise aufgefallen ist. Der Mann war gegen 10.45 Uhr auf dem Lochenpass in Richtung Weilstetten unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes an der Spitze des Lochenpasses soll er trotz Gegenverkehrs versucht haben, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei soll der Fahrer des entgegenkommenden Wagens scharf abgebremst haben und nach rechts ausgewichen sein, um einen Unfall zu vermeiden. Der BMW-Fahrer brach darauf sein Überholmanöver zunächst ab und scherte hinter dem Lkw ein. Im weiteren Verlauf soll der BMW im Bereich der Serpentinen in einer 180 Grad Kurve den Lkw ohne jegliche Sicht auf den Gegenverkehr überholt haben. Kurz vor Weilstetten soll der BMW dann einen weiteren Lkw trotz Überholverbot überholt haben. An der Auffahrt zur B 27 konnte der Wagen von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten angehalten werden. Das Polizeirevier Balingen sucht nun nach Zeugen und insbesondere auch nach Fahrern, die durch die Fahrweise des 37-Jährigen gefährdet worden sind. Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/264-616. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell