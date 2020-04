POL-DO: +++Bitte unterbrechen Sie die Infektionskette+++ Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz: Polizei nimmt vier Männer in Gewahrsam

Polizei Dortmund

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz: Polizei nimmt vier Männer in Gewahrsam

Die Dortmunder Polizei hat gestern Abend (31. März) vier Männer in Gewahrsam genommen, weil sie den vorangegangenen Platzverweisen der Polizei aufgrund des Ansammlungsverbots nicht nachgekommen waren.

In den vergangenen Tagen stellte die Polizei immer wieder kleinere und größere Menschenansammlungen im gesamten Stadtgebiet fest. So auch in der Mallinckrodtstraße in der Dortmunder Nordstadt. Hier hielten sich zuletzt immer wieder ausschließlich polizeibekannte Männer auf, die bei Erblicken der Polizeibeamten kurzfristig selbständig die Ansammlung auflösten, um anschließend als Gruppe wieder zusammenzukommen.

Gestern gegen 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten alle vor Ort befindlichen Personen, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Ein Mann versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Ihn stellten die Polizeibeamten nach kurzer Verfolgung und nahmen ihn in Gewahrsam. Ebenso drei weitere Männer die sich nicht einsichtig zeigten und die Ansammlung nicht auflösen wollten. Sie wurden in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

Zwei weitere Männer kamen einem Platzverweis nach und verließen den Einsatzort. Das bewahrte sie jedoch nicht vor einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz und der Corona Schutzverordnung, die an alle sechs Männer erging. Jeder von ihnen muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro rechnen.

Die Dortmunder Polizei appelliert noch einmal eindringlich:

+++Bitte unterbrechen Sie die Infektionskette+++ Wir sind für Euch da - Bleibt Ihr für uns zu Hause! #stayathome

