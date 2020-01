Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Schloss hält stand

Bocholt (ots)

Gescheitert ist ein unbekannter Täter am Dienstag in Bocholt am Schloss eines hochwertigen Pedelecs. Das schwarz lackierte Zweirad hatte zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr an einem Fahrradständer vor einem Geschäftsgebäude an der Ludwig-Erhard-Straße gestanden. Die Eigentümerin hatte es mit einem Ringschloss und zusätzlich mit einer Kette gesichert. Wer hat beobachtet, dass sich jemand in der angegebenen Zeit in auffälliger Weise an dem beschriebenen Pedelec zu schaffen gemacht hat? Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

