Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Haslach (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag auf der Nordracher Straße zu vier leicht Verletzten geführt. Gegen 16.20 Uhr lenkte ein 24-Jähriger VW-Fahrer sein Fahrzeug von Nordrach kommend in Richtung Zell am Harmersbach. Auf Höhe Lindach wollte er nach links in die Lindach einbiegen. Vermutlich übersah er beim Abbiegen eine entgegenkommende 18-Jährige VW-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuglenker sowie zwei Mitinsassen im Alter von 18 und 19 Jahren im Auto der Frau leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Klinikum Offenburg gebracht. Die Fahrbahn musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr bis zur Räumung der Unfallstelle halbseitig gesperrt und anschließend von auslaufenden Flüssigkeiten gesäubert werden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 11.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

