Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen - Gestürzt und schwer verletzt

Elchesheim-Illingen (ots)

Ein Überholmanöver zweier Radfahrer mündete am Mittwochnachmittag in einen Zusammenstoß. Ein 85-Jähriger radelte kurz vor 17 Uhr auf der Pfarrstraße in Richtung Steinstraße. Wenig später, auf Höhe der Einmündung zur Hauptstraße soll eine 17-Jährige zum Überholen angesetzt haben. Vermutlich zu wenig Sicherheitsabstand führte zu einer kurzzeitigen Berührung der beiden Radler. Während der 85 Jahre alte Mann zu Fall kam, blieb die Heranwachsende auf ihrem Bike sitzen. Mit schweren Verletzungen brachten die Kräfte eines Rettungswagens den Mann in das Klinikum Karlsruhe./jh

