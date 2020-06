Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Rasenmähertraktor aus Scheune

Plettenberg (ots)

An der Leinschede verschwand am Wochenende ein Rasenmähertraktor. Dieser hatte zuvor in einer Scheune gestanden, die die Täter vermutlich in der Nacht auf Sonntag aufbrachen. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des "Stiga Estate 2084" nimmt die Wache Plettenberg entgegen.

